Otec držel dcerce nůž u krku, řekl soud. Muži vyměřil 5,5 roku vězení

Soud uznal obžalovaného vinným a kromě vězení mu uložil také peněžitý trest za nemajetkovou újmu dceři a její matce ve výši sto tisíc korun. Verdikt ale není pravomocný. Obžalovaný se proti němu ihned odvolal.

Incident se podle spisu odehrál letos v srpnu před domem na Broumovsku. Matka poškozené vypověděla, že ji obžalovaný přemluvil, aby k němu i s dcerou zajela pro dárky.

„Já nechtěla, ale dcera měla narozeniny. Zastavila jsem u něho před barákem a řekla mu, že počkáme dole. On sliboval, že dojde jen k Vietnamcům ještě pro nějakou drobnost,“ řekla při minulém líčení Klára M. Jelikož má ze svého bývalého přítele strach, vypovídala prostřednictvím videohovoru.

Jenže muž tehdy nepřinesl z obchodu nic. Podle spisu pouze přišel k autu, otevřel dveře a dceru vytrhl z autosedačky. Poté vytáhl vystřelovací nůž, který jí přiložil ke krku.



„Hned jsem vystoupila a začala na něho křičet, co dělá. On jen říkal, že jestli chceme dceru vidět ještě živou, ať s ním jdeme nahoru pro dárky. Já ho prosila, aby ji nechal, že dceru bude mít příští týden, ale on pomalu couval ke vchodu,“ popisovala událost Klára M., která ihned volala policii.



Dvouletá dívka prý jen brečela. „Obžalovaný opakoval, že jestli ji chceme živou, ať jdeme nahoru, že jí chce dát dárky. Nakonec přijela policie a dceru mi vrátili,“ pokračovala poškozená.



Podle ní její bývalý partner užíval drogy, po kterých býval agresivní. Státní zástupkyně Lucie Žabková a soudní znalci však vyloučili, že v době incidentu byl muž pod vlivem drog.

„Byl to občasný uživatel. Určitě v sobě neměl nic, co by ovlivnilo jeho vnímání,“ konstatovala Žabková.



Čtyřiadvacetiletý obžalovaný vinu razantně odmítl. Při pokládání otázek své expartnerce se jí místo na dceru vyptával na její partnery. „Necítím se být vinen. Myslím, že k tomu není důvod. Nic jsem neudělal,“ reagoval a poté se odmítl k celé záležitosti vyjadřovat.