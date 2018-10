Novým senátorem za Náchod je Červíček, Bělobrádka porazil s převahou

Na Náchodsku se bojovalo o post senátora po Lubomíru Francovi z ČSSD, který už znovu nekandidoval.

„Chtěl bych poděkovat voličům, kteří přišli k druhému kolu. Domnívám se, že tento výsledek zohlednil moji každodenní práci pro tento region i mou předešlou profesi i to, s čím jsem do této kandidatury šel, tedy že budu zastupovat celý region, že se chci věnovat oblasti dopravy v regionu a že v oblasti celorepublikového zájmu budu chtít silně prosazovat některé věci v oblasti bezpečnosti. Jsem připraven dělat svou práci opět na sto procent,“ řekl Martin Červíček.

Nyní působí jako krajský radní pro dopravu v Královéhradeckém kraji. S funkcí senátora to chce skloubit, na kraji zůstane jako neuvolněný radní, takže tam nebude pobírat plat. S volbami mu pomáhalo několik přátel, s nimiž sledoval výsledky. „V pátek a sobotu jsem se snažil být co nejvíc s rodinou. Až si vydechnu, budu si chtít dát skleničku a trochu to oslavit,“ poznamenal čerstvý senátor.

Souboj byl vyrovnaný už v prvním kole, kdy se utkalo šest kandidátů. Červíček před týdnem zaostal za Bělobrádkem jen těsně o 58 hlasů. Pro Bělobrádka tehdy hlasovalo 11 714 voličů, pro Červíčka 11 656. Ve druhém kole vzhledem k nižší volební účasti, která byla 22,18 procenta, stačilo Červíčkovi na vítězství 12 480 hlasů, Bělobrádek obdržel 9 624 hlasů.

„Část lidí zůstala doma, protože už byla spokojena s tím, že už v druhém kole jsou zástupci opozice. Svým způsobem mohlo hrát roli i to, že se hlasovalo proti mně. Byla v tom nějaká změna, samožejmě i podpora od hnutí ANO pro ODS mohla hrát svoji roli,“ glosoval v České televizi výsledky těsně před úplným sečtením Pavel Bělobrádek z lidoveckého štábu.

Bývalého policejního prezidenta a nyní krajského radního Červíčka podpořil také neúspěšný kandidát z prvního kola, třetí v pořadí Petr Koleta (ANO). Na Červíčka kvůli tomu zaútočila facebooková hradecká skupinka Nechceme vládu ODS a ANO, proti čemuž se ohradil.

„Když se objeví dva dny před druhým kolem voleb nově založená facebooková stránka, myslím si o tom své. Obsah i diskutující jsou zavádějící. Někdo vytahuje staré věci, které byly dávno řešeny v můj prospěch, nebo lže, ale s tím moc neudělám,“ zlobil se Červíček.

Naproti tomu Bělobrádek mohl těžit z podpory od starostů více měst Náchodska. Svůj hlas slíbil Bělobrádkovi i starosta Náchoda Jan Birke (ČSSD), který ale zároveň chválil na videu Červíčkovu pracovitost. Jejich strany se totiž sešly v nově vzniklé čtyřkoalici v Náchodě.

Politolog Jiří Štefek předpovídal pro druhé kolo nízkou volební účast. „Mírně favorizuji pana Červíčka. Bude ale rozhodovat každý hlas. Klíčové bude, kdo opanuje Náchod, Hronov a zda se podaří Martinu Červíčkovi snížit rozdíl v Jaroměři a v Červeném Kostelci,“ odhadoval Štefek před druhým kolem.

Před šesti lety v prvním kole těsně vyhrála Soňa Marková (KSČM), ve druhém tehdejší hejtman Franc získal 61,82 procenta hlasů. Tehdy hlasovalo pouze 15 262 voličů, tedy jen kolem 15 procent.