Na obchvatu Jaroměře závisí D11, zatím však nemá povolení ani pozemky

Příprava severního obchvatu, který má z Jaroměře odvést dopravu na Náchod, vázne. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) má územní rozhodnutí už víc než rok - konkrétně od 29. března 2017 - přesto zatím nezačal ani výkup pozemků.

Kritizuje to například zastupitel Královéhradeckého kraje Martin Hanousek (Strana zelených): „ŘSD mohlo dávno zanést trasu obchvatu do katastru nemovitostí a vykupovat pozemky. Místo toho, aby se řešily pozemky, už se rok vůbec nic neděje. Pak se bude řešit, že se někdo odvolal a obchvat se zase oddálí.“

Podle mluvčí ŘSD Niny Ledvinové se na obchvatu dělají přípravné práce - zajištění geometrického plánu, znaleckých smluv a návrhy kupních smluv.

„Pracujeme na získání stavebního povolení, předpokládáme, že ho získáme v roce 2019,“ sdělila Ledvinová a její kolega Jan Studecký věří, že obě stavby začnou sloužit ve stejnou dobu: „V současné době předpokládáme zprovoznění obou staveb ve stejném časovém horizontu. Kolaudace D11 Smiřice – Jaroměř po dokončení přeložky I/33.“



Obchvat Jaroměře Společně s dálnicí D11 odvede z Jaroměře tranzit mezi Hradcem Králové, Trutnovem a Náchodem .

. I/33 Jaroměř obchvat bude dvouproudá silnice dlouhá 6,5 km a dopravně odlehčí i obce na dnešní I/33 Čáslavky, Dolany a Svinišťany a naváže na obchvat České Skalice.

a dopravně odlehčí i obce na dnešní I/33 Čáslavky, Dolany a Svinišťany a naváže na obchvat České Skalice. Úsek dálnice Smiřice - Jaroměř získal EIA jen za podmínky ministerstva životního prostředí, že se současně postaví přeložka silnice I/33 v úseku Jaroměř – Česká Skalice. „Podmínka vznikla z důvodu, aby průjezdná doprava jedoucí od Hradce Králové na Náchod nevedla přes Hořenice a Jaroměř – Cihelny,“ vysvětluje za ŘSD Jan Studecký.



Přitom dálnice má do Jaroměře vést podle generálního ředitele ŘSD Jana Kroupy do konce roku 2020. Řekl to před týdnem při návštěvě vlády v Královéhradeckém kraji: „Na stavbu úseku Smiřice Jaroměř máme dva a půl roku od chvíle, kdy se letos 15. května předá staveniště.“

Jenže tomu, že už za dva a půl roku bude hotový i severní obchvat Jaroměře, nevěří Hanousek. „Víme, že úsek D11 do Jaroměře se má začít stavět za měsíc, ale ŘSD dost neřeší obchvat Jaroměře. A tím nedodržují podmínku EIA. Podle mě tu závaznou podmínku nedodrží, postaví úsek Smiřice - Jaroměř, dají mu takzvané dočasné užívání, takže nebude zkolaudovaná,“ poznamenal.

Dálnice by Jaroměři od dopravy neulevila

Na dotaz, jak by se doprava řešila v případě, že by dálnice byla u Jaroměře dřív, než bude hotový obchvat, pak odpovídá Studecký:

„Doprava od Hradce Králové na Náchod bude svedena na mimoúrovňovou křižovatku Jaroměř – jih (poslední sjezd před Jaroměří u Semonic - pozn. redakce) a odtud pojede přes Jaroměř po stávající trase I/33 na Náchod. Doprava od Hradce Králové směrem na Trutnov pojede až na konec úseku 1107 a na mimoúrovňové křižovatce Jaroměř – sever (u Hořenic) sjede novým přivaděčem na I/37, kde bude vhodným opatřením zajištěno dodržení směřování dopravy na Trutnov.“

V tom případě, by však dálnice Jaroměři od dopravy neulevila. Části města by se alespoň vyhnula doprava směrem na Trutnov a Krkonoše.

„Zaplať pánbůh, že se začne dělat dálnice. A věřím tomu, že se podaří v dohledné době získat stavební povolení na obchvat a co nejrychleji ho postavit. Sjezd u Semonic vnímám jako dočasné řešení, než se podaří postavit obchvat Jaroměře,“ komentoval situaci jaroměřský starosta Jiří Klepsa (Volba pro město).

Navýšení dopravy po dostavbě dálnice do Jaroměře se ale obává Josef Jelínek, nezávislý starosta Heřmanic, tedy první obce směrem na Trutnov, před kterou bude zatím dálnice končit: „Nás se citelně dotkne zprovoznění dálnice do Jaroměře a otevření severního obchvatu města. Tím pak neúměrně stoupne doprava na dnešní silnici první třídy a obce na ní budou trpět.“