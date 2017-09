Stavba vzdělávacího centra v Hradci Králové se prodraží o sto milionů

„V plné verzi nyní vycházejí předpokládané náklady zhruba na 247 milionů korun,“ přiznává mluvčí magistrátu Petr Vinklář.

Projekt má být ojedinělým centrem, které by mělo zábavnou formou představit poznatky z biologie, chemie, fyziky či techniky (více čtěte zde). Sloužit by mělo především dětem ze základních a středních škol z Hradce Králové a okolí, ale také turistům.

Zároveň by tak přestala chátrat bývalá základní škola, která v Lipkách vyrostla podle návrhu architekta Josefa Gočára, ale už je delší dobu nevyužívaná.

Zastupitelé budou posuzovat i okleštěnou variantu

Radikální navýšení rozpočtu zaskočilo i některé koaliční politiky, kteří pro jistotu nechali zpracovat i alternativní varianty pro případ, že by se zastupitelstvu zdražení o skoro 100 milionů korun nezamlouvalo.

„Někdy v září máme se zastupiteli setkání, kde jim představíme několik variant, které máme. Uvidíme, ke které se přikloní,“ říká primátor Zdeněk Fink (HDK).

Sám o projektu lehce zapochyboval už letos v lednu, kdy jeho cena byla ještě 150 milionů. „Musíme ještě promyslet poměr ceny a výkonu, tedy zda by provozní náklady trvale nezatížily zásadním způsobem město. Nechceme stavět jen pro dotace samotné. Vznikají tak věci, které jen zatěžují rozpočet měst a nic víc,“ uvedl tehdy.

„O nárůstu ceny jsme netušili, je to nepříjemné zjištění,“ přiznává primátorův náměstek Jindřich Vedlich (TOP 09), který má pod sebou agendu rozvoje města.

Radnice má sice na projekt získat dotaci ve výši až 115 milionů korun z programu hradeckopardubické aglomerace ITI, i tak je ale částka, kterou by nyní mělo město doplatit, velmi vysoká. A to i vzhledem k dalším projektům, které má naplánované v nejbližší době, jako například stavbu fotbalového stadionu, rekonstrukci Velkého náměstí nebo dokončení rekonstrukce chátrající Benešovy třídy, na kterou radnice potřebuje skoro miliardu, kterou nemá (více o opravě Benešovy třídy zde).

„Na druhou stranu by šlo o unikátní centrum, které by bylo nejen velkým přínosem pro školáky, ale i atrakcí, která by Hradec Králové zatraktivnila u turistů,“ míní Vedlich.

Zastupitelé proto nyní kromě původního projektu, kdy měly sály s interaktivní expozicí zaplnit celou školu, budou posuzovat i okleštěnou variantu, kdy by Centrum přírodovědného a technického vzdělávání obsadilo jen část objektu.

„Zbytek budovy by pak využily městské organizace, které potřebují prostorově zvětšit kapacitu. Jedna verze počítá s umístěním domu dětí a mládeže, druhá varianta poskytne zároveň zázemí nedaleké ZŠ a MŠ J. Gočára,“ vysvětluje mluvčí Vinklář. Taková verze by měla stát „pouze“ 165 milionů korun.

Vysoké provozní náklady: 10 až 15 milionů ročně

Dalším problematickým bodem bude financování provozu centra, které projektanti v plné verzi vyčíslili na 15 milionů korun ročně, které si na sebe atrakce určitě nevydělá.

„Muselo by to být zadotované městem. Myslím, že Hradec by byl schopný to ufinancovat,“ říká Vedlich. Provozní náklady osekané varianty by měly být zhruba 10 milionů.

Třetím háčkem celého projektu je i fakt, že nedaleko od Lipek - v prostorách chátrajících Vrbenského kasáren - má vzniknout rovněž expozice zaměřená na přírodní vědy. Tu plánuje vybudovat Královéhradecký kraj coby pobočku Muzea východních Čech. Přírodovědecká expozice nazvaná MEMbrána má stát 150 milionů korun a v části kasáren představí rozmanitost přírody nejen zdejšího regionu, ale také v souvislostech celého světa (psali jsme tady). I na tento projekt chce kraj čerpat peníze z ITI.

V budově budou sídlit také laboratoře, které mohou využít i návštěvníci. V nynější budově depozitáře, která projde rekonstrukcí tak, aby byla dvojčetem Vrbenského kasáren, bude přístupný ukázkový depozitář, knihovna či stávající mykologická poradna. Hradecké muzeum chce projekt co nejdříve vyvěsit na svých webových stránkách, aby se k němu mohla vyjadřovat i veřejnost. Do konce letošního roku potom kraj zažádá o dotaci.