Kraj zavrhl plán na vlastní dopravní podnik, chtěl provozovat autobusy

S myšlenkou založit si vlastní dopravní podnik začal Královéhradecký kraj koketovat před rokem (psali jsme o tom zde). Nová koalice však tento nápad nedávno zavrhla jako zbytečný a drahý. Hejtmanství tak nebude následovat kraj Ústecký, jehož zastupitelé nedávno krajský dopravní podnik naopak schválili (více čtěte zde).



Předchozí vedení kraje si nechalo udělat analýzu u dopravní fakulty, která měla vyhodnotit, jak a za jakých podmínek by mohl vzniknout jeden regionální dopravce zřizovaný samotným krajem.

„Jde o zakázku za 5,5 miliardy korun a dopravci nejezdí zadarmo, je to pro ně zisková záležitost. Když vidím všechny ty kotrmelce, které se v republice dějí, stojí to minimálně za zamyšlení,“ argumentoval tehdejší hejtman Lubomír Franc (ČSSD).

Nová koalice však jeho nápad jednoznačně smetla ze stolu. „Závěry studie jsme projednali a shodli se, že existuje celá řada nevýhod a nezodpovězených otázek. Kraj má autobusovou dopravu řídit a objednávat, ale ne sloužit sám jako autobusová firma,“ říká hejtmanův náměstek zodpovědný za dopravu Martin Červíček (ODS).

Zřízení vlastního dopravního podniku by podle něj bylo i finančně nákladné, protože kraj by musel s budováním firmy začít od nuly.

Dopravu nyní zajišťuje 12 firem

„Je potřeba mít místo pro dílny, parkování autobusů, zázemí. Nic z toho nemáme. Kraj by musel investovat také do nákupu autobusů. Pak je tu i otázka personální. Kdo budou řidiči? To budou ti, které my přetáhneme z dopravních firem?“ ptá se náměstek, který raději pokračuje v přípravě tendru k zajištění autobusové dopravy na dalších deset let.

Po zastavení prvního tendru, který měl zajišťovat dopravu v regionu na roky 2017 až 2026, Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, jsou jednotliví dopravci v kraji nasmlouváni provizorně formou jednacího řízení bez uveřejnění (podrobnosti zde). Dopravu v současnosti pro kraj zajišťuje 12 firem v rozsahu 18,5 milionu najetých kilometrů, za což kraj platí 297 milionů korun.

Nový tendr by vedení kraje chtělo vypsat za rok. „S přípravou pokračujeme a počítáme s ním,“ uvedl Červíček.

Podle evropské legislativy za určitých podmínek, jež kraj splní, se může po roce vypsat samotné výběrové řízení na dodavatele. Minulý tendr byl ve výši 5,5 miliardy korun, přesnou cenu nového vedení kraje ještě nesdělilo.

Problémy kolem zajištění krajské dopravy na deset let odstartovaly protesty řidičů, kteří si už koncem roku 2015 začali stěžovat na příliš nízké platy (o protestech čtěte tady). Protesty se týkaly i zadávacích podmínek výběrového řízení, které kladlo vysoké finanční nároky na dopravní firmy. Ty se musely zavázat, že budou jezdit moderními autobusy i k přísným pokutám za nedodržení jízdních řádů. Posudek, který si nechali šoféři zpracovat odborníky, podmínky označil jako nedodržitelné. Kraj se nakonec s dopravními firmami a šoféry dohodl, takže celostátní stávka, která byla svolána na letošní duben, se regionu vůbec nedotkla.