Okleštěný TrutnOFF v obci nechtějí, proti Zahradní slavnosti jde petice

Místní obyvatelé podepisují petiční archy po celé obci, aby ukázali, že na svém území festival, který by mělo podle organizátorů navštívit okolo tří tisíc lidí, nechtějí. Martin Věchet se rozhodl po odchodu z trutnovského Bojiště, kde se festival poslední dvě dekády konal, najít nové teritorium. Po neúspěchu ve Velkých Svatoňovicích si vybral louky v Hertvíkovicích na hranici s přírodním parkem, nedaleko od chalupy festivalového náčelníka Václava Havla. Jedenáctihektarový pozemek si pronajal od soukromníka (podrobnosti zde).

Zahradní slavnost s tuzemskými kapelami tu uspořádá 17. až 20. srpna. Proti jsou zastupitelé, kteří na konci května schválili smršť „protifestivalových“ vyhlášek, a nyní už i obyvatelé dvoutisícového městyse.

„Není nám to lhostejné. Festival, který má navštívit až tři tisíce lidí, do naší krajiny nepatří. Máme strach, že se tisíce festivalových návštěvníků budou trousit po obci a dělat nepořádek. Víme, jak to vypadalo v Trutnově, kde byly zničené zahrádky a podobně,“ říká jeden z iniciátorů petice Robert Feješ.

Podpisová akce potrvá zhruba měsíc. Pak její iniciátoři archy předají na radnici.

„Je nám jasné, že petice nemůže festivalu zabránit, ale chceme, aby pan Věchet znal náš názor a věděl, že občané to jen tak nenechají. Čím víc podpisů bude, tím lépe,“ dodává Feješ.

Už pár hodin od spuštění protestní akce byly v petičních arších v obchodech a na úřadech desítky podpisů. „Nechci to tady. Jestli tam budou tři tisíce lidí, neumím si představit, jaký tam bude nepořádek. Jsou tam koně, obora s daňky, je nesmysl na takovém místě dělat festival,“ míní Eva Bouzová z Mladých Buků.

Zahradní slavnost už narazila na konci května. Zastupitelé Mladých Buků proti festivalu vyrukovali se sérií čtyř vyhlášek, které mají podle starostky Lucie Potůčkové snížit možná rizika.

„Akci nemůžeme zakázat, můžeme ji pouze regulovat a zmírnit její dopady,“ uvedla starostka.

Nejtvrdším úderem pro festival je vyhláška o nočním klidu. Koncerty budou muset skončit v 10 hodin večer. Zastupitelé také využili možnosti zvýšit poplatek ze vstupného na maximální výši, organizátoři ze vstupenek odvedou pětinu.

Vstupenky už jsou v prodeji

Pořadatelé ohlásili datum festivalu a začali prodávat vstupenky. Jsou připravení akci v Hertvíkovicích uspořádat i přes odpor místních.

„Využijeme všech zákonných možností, abychom mohli Zahradní slavnost uspořádat a zmírnili dopady vyhlášek,“ řekl na květnovém zastupitelstvu zakladatel přehlídky Martin Věchet.

Na festivalu zahrají převážně české kapely. Například Tata bojs, písničkář Jiří Schmitzer, Sto zvířat, Čankišou, Cimbálová muzika z Horňácka nebo skupina Máma Bubo, která měla vystoupit na festivalu v roce 1984, ale byla při cestě na koncert společně s organizátory zatčena. Právě před 33 lety se nedaleko odsud - ve Starých Bukách - uskutečnil první pokus o uspořádání festivalu.