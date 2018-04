Soud zamítl sourozencům vyšší náhradu za vyvlastnění pozemků pro D11

Rozsudek není pravomocný. Podle soudu žalobci neprokázali, že obvyklá cena byla v daném místě vyšší než 63 korun, jak vyplývalo z právních předpisů platných v době podání žádosti o vyvlastnění.

„V řízení nebylo zjištěno, že by cena, která byla určena rozhodnutím správního orgánu, byla nízká, podsazená, že by měla být vyšší,“ řekl v odůvodnění rozsudku soudce Jan Fifka.

Lubomír Bažant se proti rozsudku odvolá. „Soudím se hlavně proto, že takový postup státu považuji za bezprecedentní porušení lidských práv, za která jsem vždy bojoval. Byl jsem komunistickým režimem vězněn, podepsal jsem Chartu 77 a ani tehdy jsem nesouhlasil s tím, jak komunisté válcovali lidi a nemohu se s tím ztotožnit ani dnes,“ řekl.

Spor o vyvlastnění Rozhodnutí o vyvlastnění vydala radnice v Lázních Bohdanči v roce 2005, přičemž rozhodnutí potvrdil Krajský úřad Pardubického kraje a zároveň zamítl Bažantovu stížnost. Krajský soud zamítl žalobu už v roce 2012. Po Bažantově odvolání se případem zabýval Vrchní soud, který kauzu vrátil do Hradce, tamní soud však odmítl nároky žalobců v únoru 2015.

Je přesvědčen, že stát nepostupoval při vykupování pozemků pro dálnice vždy stejně. Jako příklad použil statkářku Ludmilu Havránkovou z hradeckých Plačic, s níž stát jednal o pozemcích potřebných pro D11 mnoho let.

„Nakonec od ní pozemky koupil, nikoli vyvlastnil. Cítím se tím těžce poškozen. Nejde ale jen o paní Havránkovou, jsou i další příklady,“ řekl Bažant.

Podle dostupných informací stát koupil od Havránkové pozemky u Hradce přibližně za 1 200 korun za metr čtvereční.

Soudy v jiném líčení už dříve nároky sourozenců neuznaly, avšak stanovily náhradu na 63 korun za metr čtvereční, která podle žalobců není dostačující. Stát Bažantovi nabídl v roce 2004 odkup pozemků právě za 63 korun za metr čtvereční. Bažant v minulosti uvedl, že pozemky se sestrou byli ochotni prodat za 200 korun za metr čtvereční. Když cenu nabídnutou státem nechtěl akceptovat, následovalo vyvlastnění.

Dálnice D11 se staví od roku 1978. Nyní končí na okraji Hradce u části Kukleny. Silničáři by letos měli začít stavět nejdříve úsek Smiřice - Jaroměř, a to 15. května. Ještě letos by měla začít i stavba úseku od nynějšího konce dálnice do Smiřic. Do Jaroměře by mohla být dálnice v délce 23 kilometrů dokončena v roce 2021.