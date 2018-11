Dívky si stěžují na modelingovou agenturu. Mění názvy, dál vybírá tisíce

Dívky z různých míst republiky, které chtějí být modelkami, teď dostávají z facebookového profilu Kristýna Skaut nebo Martina Skaut obdobné zprávy: „Modelingová agentura Lara-Models vám oznamuje, že jste postoupila do soutěže Miss Junior Lara a na focení do různých reklam. Rádi vás uvidíme na castingu.“

Na tom by nebylo nic špatného, kdyby podle řady indicií, které MF DNES shromáždila, nešlo o stejnou firmu, která se svými zvláštními praktikami „proslavila“ už loni na Jičínsku.

Agentura Exynet ze Slovenska tehdy slibovala dívkám hvězdnou kariéru v modelingu, hlavně když zaplatí. Na castingy v hotelech zvala středoškolačky přes Facebook spolumajitelka firmy Martina Ráczová. Dívky podepsaly závaznou objednávku a musely na místě zaplatit pět tisíc v hotovosti.

Řada dívek, se kterými MF DNES mluvila, tvrdila, že je k podpisu zástupci agentury nepříjemně tlačili. Když chtěly od smlouvy odstoupit, agentura po nich vyžadovala další tisíce za nedodržení smlouvy či poplatky, pokud chtěly změnit termín setkání. Zástupci firmy se nezdráhali vyhrožovat soudy a exekucí.

Dívky si také stěžovaly, že nedostaly možnost smlouvu si pořádně přečíst. Před agenturou tehdy varovalo své studentky i vedení některých jičínských škol.

Redakce MF DNES o praktikách agentury informovala Českou obchodní inspekci (ČOI), záhy se na novinářku obrátila také hospodářská kriminálka. ČOI ani po devíti měsících případ neuzavřela, přitom agentura Exynet mezitím ukončila činnost.

„Naše závěry nejdříve předáme policii a poté vyneseme stanovisko. Agentura sice skončila, ale údajně stále funguje. Problém je i její sídlo na Slovensku. Můžeme se obrátit na tamní sesterskou organizaci, případně i na mezinárodní obchodní inspekci,“ uvedl ředitel krajské pobočky ČOI František Švihlík. Policie zatím čeká, jak věc uzavře ČOI.

Za školení šest tisíc korun

Agentura Lara-Models nyní po Česku organizuje další castingy, které se velmi podobají těm z Jičína. Firmy spojuje nejen nečistá hra připomínající taktiku nechvalně známých „šmejdů“, ale i sídlo, telefonní čísla a především jméno Peter Rácz.

Agenturu Lara-Models vlastní podle slovenského obchodního registru Miroslav Peterík z obce Mojmírovce na Slovensku. Zde měla sídlo i firma Exynet a mají tam bydliště také její zástupci manželé Peter a Martina Ráczovi. Obě agentury na smlouvách uvádějí také shodné telefonní číslo.

Agentura si za školení v modelingu nárokuje šest tisíc korun, které na místě vybírá v hotovosti. Za tuto sumu se dívky dočkají kurzu chůze, úvodu do modelingu nebo nácviku, jak pózovat. Pokud objednavatel na kurz nedorazí nebo bude chtít od smlouvy odstoupit, čeká ho sankce - je povinen uhradit 70 procent celkové částky, a to nejpozději do pěti dní od prvního dne konání školení.

Chtěli odstoupit od smlouvy, firma hrozila pokutou

Na redakci se nedávno obrátil Jiří Homola, otec dcery, která se agentuře Lara Models upsala. Popsal praktiky, které byly velmi podobné těm, které Exynet používal na Jičínsku.

„Dcera dostala zprávu na Facebooku od Martiny Skaut. S manželkou vyrazily na casting do hotelu Julius na Václavském náměstí. Dcera vyplnila krátký dotazník - váhu, výšku a zájmy. Poté byly zavedeny do vedlejší místnosti, kde seděl jakýsi muž, který se nepředstavil. Pouze se oslovovali jako zástupci Lara-Models,“ říká otec dívky.

„Dívkám bylo na místě slíbeno CD a fotokniha, kterou prý po podpisu objednávky obdrží. Kromě toho měly mít možnost nejrůznější spolupráce v oblasti focení, modelingu a také účast v postupovém kole, které pořádá sama agentura. Potom jim předložili závaznou objednávku, kterou manželka podepsala,“ tvrdí Jiří Homola.

Když se dozvěděl, co podepsaly, chtěl od smlouvy odstoupit. Jenže narazil. „Když jsme jim to napsali, pán mi začal vyhrožovat pokutami. Pak psal, že nás dá k soudu. Říkal jsem mu, že chceme odstoupit od objednávky, což je podle občanského zákoníku možné. Na to mi řekl, že budeme platit a uvidíme se u soudu. Pak se už neozval,“ popsal.

Obdobné zkušenosti se způsoby, jak firma jedná s klienty, popisovaly už rodiny dívek z Jičínska.

Účastníci se zavazují k mlčenlivosti

Kromě toho tím, že dívky objednávku podepíší, odsouhlasí i slib mlčenlivosti. Tak se agentura podezřele snaží předcházet stížnostem.

„Účastník se zavazuje, že neposkytne informace o agentuře třetí osobě. Nebude šířit nepravdivé informace a také nebude šířit informace (ani anonymně) na sociálních sítích, jako je Facebook. Pokud toto nebude ze strany účastníka dodrženo, agentura bude nucena to řešit soudní cestou,“ stojí ve smlouvě s klientem.

Podle informací MF DNES se Peter Rácz, jednatel firmy Exynet, nyní vydává za Miroslava Petríka, majitele Lara-Models. Potvrdily to dívky z castingu Lara-Models, kterým redaktorka ukázala fotografie Petera Rázce. Působení této modelingové společnosti na Slovensku v srpnu popsal také slovenský deník SME, který uvedl, že Miroslav Peterík je Ráczův osmnáctiletý soused ze sociálně slabé rodiny a že firmě slouží jako „bílý kůň.“

V diskusi pod článkem deníku SME z 21. září reagoval uživatel podepsaný jako Miroslav Peterík takto: „Já jako majitel jsem si vyhradil právo rozhodovat o všem, tedy i o tom, kdo za mě bude komunikovat či vést casting. Pan Rácz má v oblasti modelingu roky zkušeností, z čehož vyplynulo i moje rozhodnutí přenechat to jemu.“

Na nic se mě neptejte! odbyli v agentuře dotazy novinářky

Aby toho nebylo málo, před dvěma týdny se na redakci MF DNES obrátila rodina Košanových, jejichž dcera před měsícem podepsala smlouvu s taktéž slovenskou agenturou Starmodels.

Dceru na Facebooku opět oslovila Martina Skaut, i tato dívka na fotce identifikovala jako zástupce Starmodels Petra Rácze. Telefonní čísla Starmodels jsou taktéž totožná s agenturami Lara-Models a Exynet.

Firma o sobě na webu starmodels.sk tvrdí, že se pohybuje v modelingu již čtrnáct let a chce ve své tradici pokračovat. „Náš tým je velmi zkušený, protože víme, jak nejlépe připravit modelky a modely na nejrůznější typy modelingových akcí, jako jsou fotomodeling, modeling, hostesting,“ stojí na webu.

Gábina Košanová, která šla na konkurz s třináctiletou dcerou, průběh popsala obdobně jako dívky se zkušenostmi ze dvou předchozích agentur. Rovněž upozornila na problémy při snaze odstoupit od smlouvy.

„Už casting mi přišel podezřelý, jenže než jsme se rozkoukaly, už jsme měly podepsanou smlouvu. Když jsme chtěly od smlouvy odstoupit, agentura nám dala nehorázné pokuty. Přestože jsem tu smlouvu rušila ještě v ten den, bylo to asi sedmdesát eur,“ řekla. I jim agentura vyhrožovala soudem a exekucí.

Redaktorka MF DNES kontaktovala zástupce agentury Starmodels. „Nevím, co máte společného v České republice s naší společností na Slovensku. Pofidérní praktiky? Na to se neptejte, na to nemáte právo. Pokud vím, už na vás jiná modelingová agentura ze Slovenska podávala trestní oznámení. Na nic se mě neptejte a nepřeji si, abyste mě ještě někdy kontaktovala. Budu na vás podávat trestní oznámení,“ zaznělo od muže, který se odmítl představit a hovor ukončil. Agentura Lara-Models telefonát opakovaně nepřijala.