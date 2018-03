Obyvatele nových domů u letiště v Hradci nejspíš bude obtěžovat hluk

Stavba zcela nové ulice začíná zdánlivě nelogicky uprostřed pole mezi areálem letiště, Pouchovem a Věkošemi. První etapa projektu, jenž nese název Věkoše - U Vrtule podle blízké restaurace U Letců, počítá s 35 rodinnými a 29 řadovými domy. Hotova má být do dvou let.

Za projektem stojí společnost CCG Stasa Motor Group, o domy je velký zájem. Volných už je pouze posledních sedm pozemků, rezervovaných je i několik řadovek.

Jenže kromě nadšených majitelů budoucích novostaveb nelze opomenout ani kritiky. Například Aleš Dohnal, jeden ze zakladatelů spolku Kruh pro občanskou společnost (KOS), se domnívá, že město pro tuto plochu postrádá regulační plán, který by s předstihem určil, kde budou ulice, chodníky či dětská hřiště.

„Místo toho, aby se město rozrůstalo logicky, tak si po jeho krajích rozházíme krabice marketů a teď už i uprostřed pole rodinné domy. Udělat v poli před letištěm přímku, z obou stran ji obestavět domy pochybné kvality a říkat tomu ulice, to je prvotřídní drzost. V Hradci postupujeme odzadu, povolí se jeden fragment a tomu se vše ostatní podřídí,“ upozorňuje Dohnal.

Nová ulice jako předvoj celého sídliště naopak příliš neznepokojuje třeba předsedu Komise místní samosprávy (KMS) Pouchov-Věkoše Zdeňka Petra.

„Ta louka by se teoreticky měla zastavět úplně celá. Nám noví obyvatelé vůbec vadit nebudou, je však otázka, zda naopak jim nebude vadit hluk z restaurace, kde se pravidelně konají i festivaly, anebo rámus při výcviku pilotů vrtulníků. Ani nárůst dopravy nebude tolik dramatický, kolem stovky aut při denním provozu 10 tisíc vozů denně skoro ani nepoznáme,“ říká Zdeněk Petr.

Projekt U Vrtule není v rozporu s územním plánem města, který tu s výstavbou rodinných domů počítá.

Jak už nastínil Zdeněk Petr, otázka spíše zní, zda noví vlastníci pozemků či řadových domů nemají o lukrativnosti lokality poněkud zkreslenou představu.

Poblíž vznikne obchvat města

Problémem pro některé nové obyvatele může být blízkost budoucí severní tangenty. Obchvat Hradce Králové povede nedaleko odsud, ministerstvo dopravy již schválilo variantu trasy, která bude protínat letiště.

Stavba obchvatu s největší pravděpodobností začne v dohledné době - maximálně do deseti let (více v článku Třetí hradecký okruh už není sci-fi, mohl by stát za šest let).

„Ano, to je reálný odhad. Tangenta začíná být prioritní i kvůli podpoře státu, jelikož spadá pod rozvoj výrobní zóny v Kvasinách. V části mezi letištěm a tělesem tangenty bude logistická a průmyslová zóna. Počítá se s halami a jinými bariérovými objekty, které mají schopnost clonění od hluku,“ uvádí zastupitel určený pro pořízení nového územního plánu Oldřich Vlasák (ODS).

Zároveň připouští, že lokalita není a ani nebude tichá. „Nová výstavba je v blízkosti letiště a ti lidé by si měli uvědomit, že tam budou obtěžováni hlukem, protože letiště ani jeho provoz určitě nezanikne. Dá se tomu však částečně čelit urbanismem, v blízkosti tedy budou objekty, které umožní odclonění od hluku,“ sdělil Vlasák.

Majitele čeká šok, myslí si Dohnal

A právě toho se obává Dohnal. „Majitele domů čeká za pár let šok, až jim nedaleko začne růst změť krabic skladů, hypermarketů a autosalonů, které při stavbě životně důležitého severního obchvatu do lokality přitáhne neschopnost města uhlídat si rozvojové plochy. Radnice si na papír kreslí letištní bulvár a v podstatě novou čtvrť, ale to je asi stejně tal reálné jako olympiáda ve Špindlerově Mlýně,“ myslí si Dohnal.

Nová ulice s výstavbou po obou stranách bude dlouhá asi 400 metrů. Nyní pokračuje budování kanalizace a inženýrských sítí.

Posledních sedm volných parcel má výměru od 621 po 1 057 čtverečních metrů, cena je 3 400 korun za jeden. Řadové domy, jež mají mít užitnou plochu od 163 do 176 čtverečních metrů, stojí jednotně 5,095 milionu, za pozemek se zaplatí podle výměry od 789 tisíc (205m²) do 1,439 milionu korun.