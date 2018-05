Ostudná místa Hradce Králové: dědictví socialismu i Bronx pro otrlé

Redakce MF DNES a iDNES.cz vybrala pěst míst, která dělají Salonu republiky, jak se krajské metropoli přezdívá, roky ostudu.



1. Suterén Benešovy třídy: Bronx jen pro otrlé

O váznoucích opravách nejlidnatější ulice kraje už se popsaly stohy papíru. Benešovka je ostuda sama o sobě, avšak její suterén vydá na samostatnou kapitolu. Podzemní parkoviště je bez nadsázky hradecký Bronx - místo nevalné pověsti, kterou ještě překonává drsná realita.

Na jižním cípu třídy se nachází zvláštní soustava podchodů. Opadané kachlíky docela kontrastují s upravenou zelení, jenže to je jen vějička na uvítanou. Šero, zatuchlý zápach, nad hlavou rozpadající se zrezivělé konstrukce, graffiti a - s prominutím - velký bordel. A to vše po obou stranách bulváru, jehož opravy zamrzly.

Jestliže klecová podzemní parkoviště jsou přinejmenším nevlídná, severní okraj je vyloženě odpudivý. A bohužel nikoli jen na pohled. Některá schodiště z povrchu jsou uzavřená a slepé uličky pod nimi se rychle proměnily ve veřejné toalety.

Nedávno to bylo už 19 let, kdy tu dosud neznámý vrah zastřelil tehdy šestadvacetiletého Miloše Špalka, který se i přes své mládí vypracoval na jednoho z předních členů hradeckého podsvětí. Pomníček s mramorovou deskou a černobílou fotografií nedávno zmizel, Špalek tak zřejmě vadil i po smrti. Zato tu kromě fekálií přibyly zákazové značky vstupu, mříže, díry na silnici i ve stropech či zborcená schodiště.

A vyhlídky na změnu nejsou příznivé. „V tuto chvíli není na další větší etapu revitalizace Benešovy třídy k dispozici vhodný dotační titul a bohužel se ani nepředpokládá, že by se v rozumném horizontu nějaký vypisoval,“ řekl mluvčí magistrátu Petr Vinklář.

2. Železobetonové monstrum bylo pro ostudu už za totality

Ze stejné doby jako nedaleká Benešova třída pochází rovněž středisko Hvězda. S tímto monstrem by to možná nemuselo dopadnout zle, nebýt takzvané malé privatizace zkraje 90. let. Tehdy si totiž mohli soukromí vlastníci odkoupit jednotlivé obchody. A nyní - po více než 20 letech - je nikdo nemůže nutit, aby městu na opravy přispěli.



Obchodní dům Hvězda v Hradci Králové (10.5.2018).

Také z toho důvodu je Hvězda už dlouhé roky pro ostudu. Kdysi ozdobné obklady opadávají po desítkách, ocelové traverzy jsou prožrané rzí, nájezdová rampa se nebezpečně vlní, část ochozu je zamřížovaná a stěny už před lety vzali útokem sprejeři. Zásobovací rampy a schodiště drží snad jen silou vůle a okolní kontejnery přetékají odpadky. Areál, do kterého město neinvestuje, se zvolna rozpadá.

Potápějící se Hvězdu chtěla před časem opustit i pobočka České pošty. Jenže narazila na nečekaně silný odpor části místních, a tak své plány přehodnotila a zůstává. A protože ztroskotaly snahy o nalezení vhodného dotačního titulu a samo město před rekonstrukcí sídlištního střediska upřednostňuje jiné projekty, poslední nadějí na záchranu je podnikatel Martin Kubík, který provozuje síť prodejen potravin. Majitel nedávno vykoupil některé prostory, má plán i peníze na proměnu.

„Chtěl by vrátit nákupy zpět na sídliště, aby lidé za nimi nemuseli jezdit jinam. Je to velmi dobrý trend pro město i obyvatele,“ přivítal záměr i hradecký primátor Zdeněk Fink.

3. Ošklivé „schody“ hyzdí břeh Labe už přes 30 let

Když se na sklonku minulého režimu začal na břehu Labe stavět nabubřelý moloch kongresového centra Aldis, jen pár desítek metrů odtud už stál ošklivý panelák - budoucí sídlo krajské odborové rady. Kvůli tvaru se mu začalo brzy přezdívat schody do nebe.

Panelákové „schody do nebe“ u hradeckého Aldisu (10.5.2018).

Aldis sice v roce 1993 po mnoha útrapách otevřel, jenže na dokončení sousedního domu nezbyly peníze, a tak už třicet let jen chátrá.

Z ošklivky se stala betonová ruina a rejdiště bezdomovců, kteří se sem už před lety vlámali okny v přízemí. Letos v dubnu tu ve třetím patře hořely odpadky, z oken šlehaly plameny, a protože dům je zralý na demolici, požár posloužil alespoň k výcviku dobrovolných hasičů.



Plány na proměnu paneláku nebo rekonstrukci sahají až do první poloviny 90. let, ale vždy z nich sešlo.

Nadějně však vypadá projekt developerské skupiny Stako, jež „schody“ za 25 milionů korun koupila, dalších 175 milionů do nich napumpuje a vznikne tu čtyřhvězdičkový hotel, prý dokonce se spojovací lávkou rovnou do Aldisu.

Firma cítí velký potenciál takzvané kongresové turistiky, území ji láká stejně jako další významné investory. Už brzy tu začne vznikat lávka přes Labe, své centrum tu postaví banka ČSOB, v plánu jsou také bytové domy či parkovací plochy.

4. Zavřené terasy ztratily naději, musí se zbourat

Tak dlouho se v Hradci otálelo s opravou takzvaných severních teras, až se zjistilo, že bude nutné je zbourat a postavit znovu a jinak. Do té doby však nejenže budou chátrat, ale navíc i hrozit. A protože riziko sesuvu je po vyhnívací taktice až příliš skutečné, radnice už minulou zimu pro jistotu nechala uzavřít většinu přístupů. Nejfrekventovanější schodiště na Kavčí plácek i ke Klicperovu divadlu sice zůstávají otevřená, ale mezi nimi vyrostly ploty, které jsou i mezi cihlovými hradbami a Žižkovými sady. Není tu bezpečno.

Zborcené terasy v Žižkových sadech v Hradci Králové (10.5.2018).

„Prakticky celé terasy se zdemolují. Poté se v podstatě vybudují znovu a jinak,“ řekl vedoucí investičního odboru hradeckého magistrátu Valentýn Avramov.

Odhady hovoří, že ke stržení a stavbě nových teras nemůže dojít dříve než za čtyři roky, obnova může navíc stát až 200 milionů korun, tedy více než dvojnásobek odhadované částky za opravy a současně revitalizaci Žižkových sadů.

Problémy severních teras mají jednoho viníka - vodu, respektive hodně vody. Odtéká sem většina mělké podzemní vody z historického centra, velké potíže způsobují netěsné sítě i neudržované drenáže a opěrné zdi nesvědčí ani mělká hladina podzemní vody. Nejkritičtější situace je na 150 metrů dlouhém pásu od restaurace Šatlava k pomníku Ladislava Jana Pospíšila.

Právě tady geologové našli patnáct rizikových míst, z nichž nejméně sedm považují za akutní hrozbu. Právě tady jsou svahy nejstrmější a tlaky na zhruba sto let starou opěrnou zeď zdaleka největší. Vyloženým hazardem je vstup na někdejší vyhlídkovou plošinu pod Šatlavou. Sesuv by mohl mít tragické následky.

„Opěrná zeď se sice tváří, že je masivní, ale je to jen iluze. Kdyby praskla, vyvalí se několik desítek kubíků půdy. Jestliže by existovala stupnice stavu teras od jedničky do pětky, teď bychom byli asi na hodnotě 4,5,“ uvedl geolog Jiří Petera, jehož kancelář stav teras pravidelně monitoruje.

5. Velké náměstí - vřed města, jehož léčba se odkládá

Jako by nestačilo, že se čedičová úlomková dlažba zalila asfaltem. Že se místo okrasy stalo vředem města a symbolem neschopnosti. Že tu parkují stovky aut.

Velké náměstí v Hradci Králové (18.5.2018).

Rekonstrukce Velkého náměstí v Hradci Králové je navíc možná ještě roky vzdálená. Přitom přesně před deseti lety radnice dodala i termín dokončení oprav - rok 2010.

O rok později kvůli rekonstrukci na náměstí padly stromy, v roce 2015 město získalo všechny potřebné souhlasy, smířilo se s tím, že až dvousetmilionové náklady zaplatí ze svého, rozjelo snahu o zisk stavebního povolení, doufalo, že soutěž cenu třeba i dramaticky sníží.

Jenže na poslední chvíli dalo ministerstvo pro místní rozvoj zapravdu Spolku pro kvalitu života, který bojuje proti plánům na přestavbu historického centra, když především chce zachovat maximální počet parkovacích míst.

Aktivisté poukazovali na podjatost primátora i úředníků a vymohli si, že případ převzal hořický stavební úřad. Ten řízení a údajnou podjatost řeší již rok a půl.