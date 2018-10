V ODS v Hradci to vře, kvůli dohodě s ANO končí vlivný člen strany Plass

Úplatek, který smrdí. Těmito slovy charakterizoval Miloslav Plass připravovaný post hradeckého primátora pro ODS.



Bylo by pochopitelné, kdyby to řekl třeba kdokoli z Hradeckého demokratického klubu (HDK), který s největší pravděpodobností skončí v opozici, avšak Plass byl za ODS v krajském zastupitelstvu 16 let a kandidátku občanských demokratů vedl do kraje ještě v roce 2012.

Ve středu ráno, kdy vítězné hnutí ANO a ODS oznámily nejen, že podepsaly předkoaliční smlouvu, ale také že primátorem by se měl stát nestraník kandidující za ODS Alexandr Hrabálek, znechucený Plass složil funkci v kontrolním výboru a současně vystoupil ze strany.

„Za ODS jsem bojoval 20 let, ale to, co se nyní stalo - totiž spojení značky s prominentem bývalého režimu a komunistickým estébáckým premiérem -, je pro mě nepřijatelné a nevysvětlitelné,“ zdůraznil dlouholetý krajský zastupitel.

Podle něj jde o úplatek: „Pokud ODS jako třetí strana v pořadí dostane nabídku na primátorský post, smrdí to a je to úplatek. Já jsem koaličních rozhovorů v minulosti absolvovat dost a vždy platilo čestné a férové, že primátora si stavěl jen vítěz. Také nikdy nebyl legitimizován požadavek, který ODS předestřela při koaličním jednání s HDK, že by měla mít primátora. To je přece nesmysl. Někdo je tu asi opojen úspěchem ve volbách, nyní má neúměrné požadavky a neuvědomuje si, jak strašně tím stranu poškozuje.“

Koalice znamená kompromis

Problém s koalicí ODS s ANO, do které by patřila i Změna pro Hradec, mají i další nikoli nevýznamní členové strany. „Je jasné, že máme mnohem blíž k HDK, ale bohužel vyhrál pragmatismus a nabídka primátorského řetězu,“ prohlásil pod podmínkou anonymity jiný veterán v řadách ODS. Přidal se i exzastupitel Jan Michálek, jenž je prý za těchto okolností spokojen, že se letos rozhodl nekandidovat.

Krajský šéf občanských demokratů a starosta Trutnova Ivan Adamec však rozkol a štěpení uvnitř ODS odmítá. „Všichni přece jdeme do voleb s tím, abychom vyhráli a uspěli. Pokud se v Hradci naskytla příležitost k primátorskému řetězu, je postup hradecké ODS logický. Pokud vím, máme zakázáno skládat koalice jen s komunisty a doporučeno ani s SPD. V Hradci vyhrálo ANO, které nám nabídlo mnohem víc než druhá strana. Možná mě za to někdo nepochválí, ale nevidím důvod, proč bychom neměli nabídku přijmout,“ řekl Adamec.

Také Jiří Mašek z vyjednávacího týmu vítěze určitý nepokoj v hradecké ODS zaznamenal, nepřikládal by mu však větší význam. „Každá koalice znamená určitý kompromis a potom je možné, že s tím mají jednotlivci ve všech stranách problémy. To je normální věc,“ uvedl poslanec hnutí ANO.

Vydrží křehká většina?

Podle politologa Jiřího Štefka není hradecké vyjednávání ODS s vítězným ANO nic nenormálního a ke stejnému spojenectví by mohlo dojít i na vládní úrovni. Pod předkoaliční smlouvou vidí rukopis mladších a ambiciózních občanských demokratů, kteří si možná i navzdory přání zkušenějších kolegů postavili hlavu.

„Zrod koalice opravdu nepůsobil dobře. V tom rozhodnutí hrají roli osobní ambice. Někdo na to žaludek má, druhý nikoli. Mladší členové jsou větší pragmatici, ale může se jim to v budoucnu vymstít,“ předpověděl Štefek.

Ten připojuje ještě jednu prognózu, která se jistě nebude líbit ani jednomu členu pravděpodobné trojkoalice: „Toto spojenectví je tak křehké, že dřív než v Krkonoších sleze sníh, koalice v tomto složení skončí.“

Předdomluvená koalice má v tuto chvíli v zastupitelstvu pouze těsnou většinu 19 hlasů. Nikdo další ze zvolených stran se už k projektu dle posledních vyjádření nepřidá (více čtěte v článku Většina je příliš křehká).

Že se chystaná koalice s hnutím ANO může hradecké ODS vymstít, je přesvědčen i Plass. „V příštích volbách nebude mít volič vůbec jasno, co si má pod ODS představit. Je to pravicová politika jako doposud? Udělala tlustou čáru? Promineme řízení státu formou firma a malá domů? Až doteď jsme se snažili napravit to, co jsme za 20 let dokázali se značkou ODS udělat a potopili stranu tam, kde je nyní. Teď to může zkazit osobní prospěch,“ konstatoval nyní již bývalý politik.