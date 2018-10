Většina je příliš křehká, královéhradeckou koalici ale nikdo neposílí

Obrysy hradecké koalice zatím zůstávají jen velmi mlhavé. Jasné je pouze jméno primátora. Tím by se měl stát Alexandr Hrabálek (nestr. za ODS).

Trojkoalice má 19 ze 37 zastupitelů. Lídři jednotlivých subjektů ještě ve středu věřili, že by se mohl ještě někdo přidat.

„Oslovujeme další subjekty. Jsme si vědomi toho, že je to křehká většina, a rádi bychom koalici posílili,“ přiznal ve středu dopoledne Jiří Mašek (ANO).

„Naše předkoaliční dohoda je otevřená, může k nám přistoupit kdokoliv z demokratických subjektů, které byly zvoleny. Víme, že s touto většinou nemůžeme bořit hory okolo Hradce, a právě proto očekáváme, že by se k nám mohl někdo přidat. Jeden hlas je málo. Stačí, když někdo onemocní a je po většině,“ uvažoval pragmaticky Alexandr Hrabálek.

Demokratický znamená bez KSČM. Hradecký demokratický klub nabídku ústy končícího primátora Zdeňka Finka jednoznačně odmítl. I Piráti potvrdili, že jejich dřívější rozhodnutí nejít s ANO trvá.

„Máme povolební strategii a v ní se jasně říká, že s ANO nepůjdeme. To se nezmění. ODS nás poslala do opozice tím, že odešla od jednacího stolu a během několika hodin změnila názor,“ řekl jejich hradecký lídr Pavel Vrbický agentuře ČTK.

Ve středu večer navíc odchod do opozice oznámila i Koalice pro Hradec sdružující lidovce a nestraníky se třemi zastupiteli.

„Na základě pečlivého vyhodnocení aktuální povolební situace v Hradci Králové a diskuse uvnitř Koalice pro Hradec jsme se rozhodli do koalice ANO, ODS, Změna pro Hradec/Zelení nevstoupit. Jsme připraveni konstruktivně pracovat ve prospěch našeho města v zastupitelstvu, ve výborech a komisích. I z opozice se budeme snažit prosazovat náš program,“ potvrdila lídryně uskupení Anna Maclová.

Rozdělení postů zatím není jasné

Předkoaliční dohodu podepsala trojice subjektů v úterý večer. Občanští demokraté dlouho váhali. Nabídky měli dvě - od vítěze voleb ANO a od druhého HDK končícího primátora Finka.

„Od hnutí ANO jsme dostali hned na začátku vyjednávání velkorysou nabídku, a pak také rozhodla neústupnost jednoho z potenciálních koaličních partnerů,“ vysvětlil konečné rozhodnutí občanských demokratů bez podrobností Alexandr Hrabálek.

Alexandr Hrabálek Dvaašedesátiletý vysokoškolský pedagog strávil celý profesní život na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Získal titul profesora a v minulosti fakultu vedl.

Hradeckým zastupitelem byl v letech 2013 a 2014 za Volbu pro město.

Je 33 let ženatý, má dvě dospělé dcery a na začátku října se stal dědečkem.

Velkorysá nabídka, tedy křeslo primátora, je zatím jediné, co vznikající partneři zveřejnili.

„Ještě před volbami mě vůbec nenapadlo, že bych se mohl stát primátorem. Vždyť jsem byl na osmém místě kandidátky. Bylo to nečekané, je to zvláštní pocit, ale situace se tak vyvinula,“ přiznal celoživotní akademik, který má z komunální politiky jedinou zkušenost.

V hradeckém zastupitelstvu chvíli seděl za Volbu pro město. Před čtyřmi lety kandidátku vedl, ale VPM u voličů propadla. Letos Hrabálka preferenční hlasy vynesly z osmého na třetí místo kandidátky a nakonec to vypadá, že až do primátorského křesla.

„Pan Hrabálek je do určité míry kompromisní kandidát, musel být přijatelný nejen pro členy ODS, ale i pro hnutí ANO a ostatní členy koalice,“ glosoval pro ČTK vývěr potenciálního primátora politolog Myšička.

Kolik by měl mít Hradec příští čtyři roky náměstků a jak si je trojkoalice rozdělí, zatím není jasno.

„Je to dohoda, že budeme dál jednat o programových věcech. Zároveň jsme se zavázali, že nebudeme jednat za zády partnerů s nikým dalším,“ vysvětlil podstatu předkoaliční smlouvy lídr Změny pro Hradec a Zelených Adam Záruba. „Zatím máme od koaličních partnerů nabídku na náměstka a radního, ale bez konkrétní náplně.“ Jeho partneři o personáliích zatím mlčí.

Prubířským kamenem koalice ale bude dohoda na programu. Právě tady by se mělo ukázat, jak budou dosud opoziční uskupení spolupracovat. Především zastupitelé ODS a Změny pro Hradec a Pirátů se v minulých letech často dostávali do střetů.

„Pro nás bylo důležité, aby tam nebyli lidé, kteří byli spojení s vedením města v minulosti, s tím ODS souhlasila,“ upozornil na jednu z podmínek Záruba.

„Dohodli jsme se, že na jednotlivé oblasti vytvoříme expertní týmy, které začnou záhy pracovat. Dál budeme jednat v příštím týdnu,“ řekl Jiří Mašek.

„K řešení je věcí strašně moc, v prvé řadě je potřeba dát dohromady územní plán, aby bylo vůbec podle čeho investovat. Pak jsou tady hradecké bolesti: Velké náměstí, Benešova třída, severní tangenta a já jsem vždycky horoval za přeměnu Pajkrovy flošny na vysokoškolský klub,“ vyjmenoval Hrabálek body, na kterých se všichni shodli už v předvolební kampani.

„My chceme prosadit, aby to nefungovalo jako doposud, kdy koalice prosazovala věci na truc opozici. Myslím, že budeme hledat co největší shodu. Nechceme to válcovat, jak se to dělo v posledních osmi letech,“ připomněl Záruba doby, kdy si Změna vysloužila pověst kverulantů a potížistů.

Citlivým tématem může být třeba zpětná legalizace načerno postavených skladů společnosti CTP. Zatímco ODS byla pro, Změna byla vždy proti. Většinou se neshodli ani na stavbě fotbalového stadionu.

„Uvidíme, jak to bude fungovat. Je to pro nás trochu neznámá, chceme to zkusit,“ přiznal Záruba.