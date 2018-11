Exprimátor Hradce Králové opustil občanské demokraty, odmítá koalici s ANO

Otakar Divíšek je spolu s Plassem nejvýznamnějším politikem ODS v Hradci Králové, který řady občanských demokratů na protest proti koalici s ANO opouští. Vedle něj odchází dalších pět členů z místní organizace v Plotištích nad Labem. Ta se 31. října sama rozpustila.

„My, níže podepsaní členové Místního sdružení Občanské demokratické strany v Plotištích nad Labem, z principiílního nesouhlasu s utvořením koalice ODS a hnutí ANO 2011 v Hradci Králové, tímto ukončujeme své členství v Občanské demokratické straně, dle čl. 3, odst. 7, písmeno e) platných stanov ODS, ke dni 1. 11. 2018,“ uvedla šestice straníků na Facebooku místního sdružení.

Kromě Divíška, který byl primátorem Hradce Králové v letech 2004 až 2010, odešel také předseda sdružení Zdeněk Cvejn, místopředseda Ivo Zbořil a členové Pavel Bárta, Jiří Henzl a Adam Zbořil.



Straníci tak následovali bývalého dlouholetého člena ODS, exnáměstka hejtmana Miloslava Plasse. Ten oznámil odchod ihned poté, co ODS oznámila podpis předkoaliční dohody s ANO a Změnou pro Hradec, ačkoliv do té doby vyjednávala i s HDK exprimátora Zdeňka Finka, Piráty a Koalicí pro Hradec.

„Za ODS jsem bojoval dvacet let, ale to, co se nyní stalo, totiž spojení značky s prominentem bývalého režimu a komunistickým estébáckým premiérem, je pro mě nepřijatelné a nevysvětlitelné,“ zdůraznil dlouholetý krajský zastupitel.

Rozhodl post primátora

O tom, že je ODS v Hradci Králové kvůli koalici s ANO rozštěpená, se hovoří už od povolebního vyjednávání. Právě ODS byla jazýčkem na vahách mezi dvěma rodícími se koalicemi. Občanští demokraté dlouho váhali, na kterou stranu se přidat, a jednání jejich oblastního sdružení trvala dlouho do pozdních nočních hodin. Nakonec podle oficiálního vyjádření zvítězilo demokratické hlasování.

Podle některých hlasů zevnitř hradecké ODS však rozhodl především fakt, že vítězné ANO nabídlo straně post primátora. Získal jej nestraník za ODS Alexandr Hrabálek.

„Je jasné, že máme mnohem blíž k HDK, ale bohužel vyhrál pragmatismus a nabídka primátorského řetězu,“ prohlásil pod podmínkou anonymity jiný veterán v řadách ODS.