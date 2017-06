Hudební festival Trutnoff končí, nebude ani jeho zmenšená verze

„V tuto chvíli jsou podmínky tak nastavené a celé setkání omezené vyhláškami, že za těchto okolností festival nelze uskutečnit, aby se zachovala tradiční struktura programu,“ řekl iDNES.cz pořadatel Martin Věchet.

Po odchodu z trutnovského Bojiště chtěli organizátoři uspořádat komornější verzi legendárního festivalu pod názvem Zahradní slavnost na louce v Mladých Bukách na dohled od Hrádečku, kde měl chalupu náčelník trutnovského hudebního festivalu Václav Havel (o přesunu jsme psali zde).

Jenže proti se postavil městys, který se několika vyhláškami snažil pořádání festivalu zabránit (více tady) a vznikla proti němu i petice občanů (čtěte zde).

Martin Věchet se snažil ještě o urychlené svolání mimořádného zastupitelstva, kde chtěl tvrdé podmínky zmírnit nebo se alespoň dohodnout na organizačních věcech, které by dopad akce na místní lidi zmírnily.

„Z patnácti zastupitelů nám odpověděli čtyři. Měli jsme indicie, že i kdyby se podařilo zastupitelstvo svolat, udělalo by se to tak, aby nebylo usnášeníschopné. V podstatě už se nebylo možné racionálně domluvit na technickém zabezpečení. Na tom, jak zajistit bezpečnost v obci, když podle vyhlášky v deset hodin skončí produkce. Dospěli jsme k tomu, že nechceme riskovat zdraví jak našich návštěvníků, tak aby se cokoliv stalo,“ vysvětlil Věchet.

Radnice festival omezila například tím, že zavedla maximální možný odvod do obecního rozpočtu, 20 procent z prodeje vstupenek. Především však zavedla noční klid od 22 hodin a na rozdíl od obecních akcí festivalu odmítla udělit výjimku. Věchet marně poukazoval na to, že když koncerty ve 22 hodin skončí, návštěvníci si budou zábavu obstarávat sami a vyrazí do obce, zatímco řízená produkce by je udržela v areálu.

Vedení městysu rozhodnutí pořadatelů o zrušení akce vítá. Přísnými vyhláškami se Mladé Buky snažily právě o to, aby se akce v jejich katastru vůbec neuskutečnila.

„Mám obrovskou radost a pocit smyslu a zadostiučinění, že když se tu lidé tak semkli, dali do kupy, vyjádřili svůj názor, že to mělo smysl. Konečně zvítězil zdravý rozum, protože kdo na té louce byl, věděl, že je to prostě nesmysl,“ řekla starostka Mladých Buků Lucie Potůčková.

Pořadatelé už před časem začali přijímat objednávky na vstupenky. Tradičně sice informace o návštěvnosti nesdělují, ale předpokládali účast asi tří tisíc lidí. Těm, co si již lístky objednali, zvažují nabídnout alternativu.

„Ještě pro ně možná něco vymyslíme,“ dodal Martin Věchet.