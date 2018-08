Z Bioparku Štít odletí do Turecka přestárlé šelmy včetně tří útěkářů

Tři šelmy, které se tehdy volně potulovaly v části bioparku, čeká přesun na pražské letiště večer 6. září, odkud hned odletí. Majitel areálu Antonín Hnízdil získal po měsících čekání a dohadování s úřady povolení k vývozu nejen pro tuto trojici, ale i pro dalších šest šelem, které zachránil z cirkusů napříč Evropou.

Celkem to jsou čtyři tygři, tři lvi a dva levharti.

Dva tygři z francouzského cirkusu se na cestu do nového domova začali chystat již ve středu 29. srpna. Okolo 20. hodiny začaly v parku přípravy na jejich převoz.

„Za asistence krajské veterinární správy, inspekce životního prostředí a našeho veterináře byli tygři uspáni. Zkontrolovaly se jim čipy, odebrala se jim krev kvůli DNA databázi a jsme je naložili do přepravních beden, kde přečkali noc,“ přibližuje několikahodinovou akci Antonín Hnízdil.

Na letiště dvojice šelem vyrazila dnes okolo páté hodiny ráno. „Po příjezdu na nás čekala celní správa a zástupci inspekce životního prostředí, kteří zkontrolovali papíry a příslušná očkování,“ popisuje Hnízdil cestu šelem, které byly poté umístěny do celního prostoru, kde čekají na své letadlo.

„Předpokládáme, že by se od země mělo odlepit v odpoledních hodinách. Okolo deváté večer by pak mělo přistát v Istanbulu a ještě dnes v noci by kočky mohly prozkoumávat svůj nový výběh,“ komentuje euforicky chovatel.

Na turecké straně šlo vše rychleji, postěžoval si majitel

Stejná cesta čeká i dva tygry a lva, kteří nedávno utekli ze svých ubikací a rozpoutali velké pozdvižení v malé obci vzdálené šest kilometrů od Chlumce nad Cidlinou.

„Jsem rád, že se to podařilo. Žili v maringotkách, těch šest mělo nebo ještě má normální výběh, takže to nebylo tak nutné. Tihle tři si to zaslouží,“ říká Hnízdil, který měl právě s vývozem těchto tygrů nemalé potíže.

„Největší zdržení bylo na české straně, v Turecku to bylo poměrně rychlé. Naši úředníci by se od nich mohli poučit,“ stěžuje si na dlouhé lhůty příslušných orgánů.

Vyjmenovává všechny administrativní povinnosti, které musel zařídit. „Když to vezmu od začátku - před převozem z Německa k nám bylo nutné získat povolení veterinární správy, potom zažádat o zaregistrování zvířat v České republice. Po registraci musíte žádat o vývozní povolení na ministerstvo životního prostředí. Když máte tohle splněno, teprve pak všechny dokumenty můžete zaslat turecké straně. Tam zase musí zažádat o dovozní povolení na příslušném ministerstvu. Nám pak od nich přijde veterinární certifikát a poslední je orazítkování certifikátu státní veterinární správou,“ vysvětluje.

Náklady na převoz devíti šelem se podle majitele vyšplhají na několik stovek tisíc korun. „Všechno hradí turecká strana. Například převoz prvních dvou tygrů vyjde zhruba na 120 tisíc korun,“ počítá.

Před několika dny ještě Hnízdil odmítal, že by se znovu pouštěl do podobných akcí, ale teď jen s úsměvem a dobrým pocitem dodává: „Když jsem je dneska viděl a vím, že dnes večer už budou v novém bydlení, tak mám zase chuť do toho jít.“

Chovatel dostal pokutu za nevhodné podmínky pro šelmy

Útěk šelem vyvolal vyšetřování policie, státní veterinární správy i velkou mediální pozornost. Policie tehdy uzavřela okolí statku a povolala tři veterináře. Ti se nakonec naráz v autech přiblížili k šelmám polehávajícím na pastvině u lesa, uspali je a vrátili do klecí.

Tygři a lev utekli z klecí v bioparku

Policie případ uzavřela v druhé půlce srpna, protože se nepotvrdila žádná z vyšetřovacích verzí. Majiteli parku hrozilo trestní stíhání pro podezření z obecného ohrožení. Domníval se, že vypuštění zvířat kdosi pomohl. Klece byla špatně zajištěné.

Případné spáchání jiného správního deliktu bude podle dřívějšího vyjádření policie prověřovat Státní veterinární správa pro Královéhradecký kraj (SVS), která se případem zabývá.

Dva dny po události SVS dala majiteli pokutu 30 tisíc korun za chybu při dovozu zvířat z Německa. Chovatel podle inspektorů porušil zákon, když zvířata nezajistil proti útěku. Ředitel SVS v Hradci Králové Aleš Hantsch tehdy poukázal na nevhodné podmínky pro chov. Šelmy pobývaly ve Štítu už třetí měsíc ve stísněných klecích v zaparkovaných maringotkách.



Biopark je soukromé chovné zařízení pro chov exotických i domácích zvířat ohrožených vyhynutím. Žijí tady lvi, tygři, levharti nebo pumy, ale i kočkodani, lemuři a makaci, ptáci, želvy, koně, drůbež nebo kozy.

Účastníci červencového zásahu přenášeli uspaná zvířata zpět ke klecím