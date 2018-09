Hradec není naší baštou, chci přispět ke změně, říká mladá lídryně ČSSD

V roce 2014 získala hradecká ČSSD 11,8 procenta hlasů. Letos je z bryndy může s novou lídryní dostat „wow efekt“.

Setkáváte se často s otázkou, jak jste se bez velkých politických zkušeností a v tak mladém věku stala volební lídryní sociální demokracie v Hradci?

Ale já se politicky angažuji již delší dobu, vlastně již od studia politologie, kdy jsem ještě byla přesvědčená, že politolog by měl být nestranný. Nicméně na konci studií jsem zjistila, že nechci zůstat na akademické půdě, protože jsem nechtěla jen konstatovat a rozebírat, co se událo. Mě více zajímalo to, co se odehraje a jak toho být součástí. Myslím, že mám vrozenou stranickou identifikaci, máme to zkrátka v rodině. Do strany jsem vstoupila po studiích. Na jednu stranu jsem skutečně nováček, ale na tu druhou jsem se hned začala zajímat o to, jak ČSSD funguje, o programy, analýzy i zákony. Vždy jsem se angažovala v sociálních oblastech, byla jsem odbornou poradkyní v Senátu. Nepřipadám si jako úplný nováček.

Mě spíš zajímá, zda jste se o funkci lídryně přihlásila sama, anebo jste dostala neodolatelnou nabídku?

Teď je to spíš v rovině, kdo je ochoten se toho v nelehké situaci ujmout. O místo lídra jsme usilovali tři. Nechtěla jsem za každou cenu dělat politickou kariéru, nicméně čím dál víc vnímám, že na každé úrovni je politická vůle, aby se věci realizovaly. A právě to mě nutí angažovat se. Je to zároveň souznění s částí lidí, kteří jsou přesvědčení, že sociálnědemokratické myšlenky mají opodstatnění, mají být zastoupené ve městě a má je prezentovat někdo mladší a energičtější.

Nemůžu si pomoct, ale musím se zeptat na text z volebního plakátu sociální demokracie, kde stojí heslo Kratší pracovní doba za stejné peníze. To přece nemůžete slíbit ani jako primátorka. Leda snad sama sobě nebo zaměstnancům magistrátu...

To je pravda, je to kampaň našeho celostátního vedení. Je to samozřejmě i reakce na to, že jsme vstoupili do vlády. Ačkoli jsme měli vládu Bohuslava Sobotky, naše témata mnohdy nebyla reflektovaná, proto nyní jede právě tato kampaň. Je však pravda, že mě trochu mrzí, že na těch plochách nejsme my a budeme tam až později.

Už ryze hradeckou kampaní je plán ČSSD na MHD zdarma. Myslíte pro určitou věkovou skladbu nebo pro všechny?

Ve městě je spousta věcí, které hoří, práce se zanedbala a lidé nejsou spokojeni. Je to záležitost delšího období, určitě ne záležitost toho, že se sejdeme, schválíme, najdeme prostředky v rozpočtu a zrealizujeme. My uvažujeme o rozvoji města v dlouhodobém měřítku a nebojíme se říct, že jsme vizionáři i v tom, že bychom chtěli MHD zdarma. A pro všechny. Některá česká města to již zavádějí, vzorem ze zahraničí může být například Tallin. Jeho rozpočet na tom dokonce získal. Podívejte se, program všech kandidujících subjektů je víceméně stejný, všichni chtějí řešit dopravu, investice nebo bydlení.

Takže jste hledali téma, které uhodí do očí?

Ne, ale proč bychom se měli bát říkat o našich vizích pro město? Nové vedení bude muset řešit to, co hoří. Ale proč to hoří? Možná právě proto, že současné vedení města nebylo více vizionářské.

K tomu, co hoří, se ještě dostaneme. Máte ale spočítané, kolik by MHD zdarma stála?

Byl by to zásah kolem sta milionů korun.

Pomiňme otázku, z čeho ukrojit peníze. Víte, na čem ztroskotal podobný plán hejtmana Jiřího Štěpána, který chtěl zavést jízdné zdarma pro studenty a seniory?

Nevím, na čem to ztroskotalo na kraji. Přece jen ta koalice je poměrně široká...

Ale jdete správným směrem.

Takže se obtížně hledala politická podpora. Uvidíme, jak to dopadne ve městě. Navíc teď všichni říkají, že chtějí slevy. A my budeme tlačit na jízdné zdarma.

Prý byste rádi využívali všelidové hlasování, tedy referendum. Napadají vás konkrétní projekty, o kterých by mohli rozhodovat přímo obyvatelé města?

Přímo referendum v programu nemáme, spíš jsme pro participativní rozpočet (obyvatelé rozhodují o využití rozpočtu - pozn. aut.). Referendum je ale samozřejmě také otázkou sociálnědemokratických principů, nebojím se toho, ale neuvažujeme o konkrétních projektech, na které bychom jej chtěli vypsat. Samozřejmě je to ale jeden z nástrojů jak zlepšit komunikaci radnice s občany a možná i kvůli tomu se staly některé investiční problémy.

V programu mne zaujalo i provolání stop nesmyslným architektonickým prvkům bez účelnosti. Jaké projekty máte na mysli?

Nelíbí se mi, když se udělá haló kolem projektu a ve finále se zjistí, že to nemá cenu realizovat. Přitom jde o zbytečně vynaložené prostředky radnice. Kdyby se zefektivnilo fungování odborů, možná by to přinášelo výsledky v investiční oblasti. Já bydlím na Velkém náměstí a například otázka reorganizace zastávky u Adalbertina mi přijde příšerná. Anebo kruhová křižovatka u soudu. To je podle mě další nesmyslný projekt. Případně Mileta a obrovský projekt křižovatky. Já jsem pro úspornější myšlenku.

A projekt rekonstrukce Velkého náměstí bez velkých parkovacích ploch se vám líbí, když tu žijete?

Nelíbí se mi vydírání odvoláními. Byla jsem na některých veřejných debatách a někdy to skutečně vypadalo, že to sklouzává jen k otázce počtu parkovacích míst. Spíš by se podle mě mělo mluvit o tom, že projekt je schválený, vychází z historických predispozic, což je dobrý směr. Na druhou stranu nechápu, proč by auta nemohla jezdit dokola, proč by se mělo parkovat pouze podél hlavní trasy, když se na druhé straně úplně zbytečně vykácely stromy. Pamatuji se také, že silnicí od soudu se jezdilo tam i zpátky. Dopravní policie řekne, že z bezpečnostního hlediska už to nelze udělat dvouproudově a musí se projíždět ulicí V Kopečku. Když byl ale kopeček klidnou zónou jen pro pěší, bylo to podle mě ideální. Nějaké parkovací kapacity by na náměstí být měly, ale všeho s mírou. Zlatá střední cesta a hlavně co nejrychlejší realizace.

Zmínila jste, že ve městě hoří spousta věcí. Budete konkrétnější?

Co vybrat? Asi každý Hradečák řekne investice nebo doprava. Sama za sebe říkám bydlení.

Sociální bydlení?

Ne, tento termín nemám ráda. Spíš jde o finančně dostupné bydlení. O tuto oblast se zajímám, chodím do poradny sdružení nájemníků, kde radím v oblastech bydlení, nájmů, fungování bytových družstev. Hradec Králové je na špičce cen bydlení v republice. Je zoufalé, že nájem u města je dvakrát tak velký než hypotéka. Ale aby se lidé orientovali jen na bydlení v soukromém vlastnictví, je velmi nebezpečné, protože lidé se zadlužují, a když se dostanou do finančních problémů, nemají kam jít. I pro rozvoj rodin -vždyť Hradec stárne - je velmi důležité zajištění dostupného bydlení.

Sem s tím receptem.

Byla bych ráda, kdyby město hledalo ve svých možnostech prostory pro stavbu vlastních bytů, komunitních bytů pro seniory se službami. Ostatně jsou na to dotace. Také by se mělo mluvit o tom, že podpora družstevní výstavby není komunistické smýšlení, ale naopak hudba budoucnosti.

Většina lídrů tvrdí, že nejvíc asi hoří odbor investic.

Vnímají to tak i občané. Je vidět, že už se tolik nedaří jako v předchozím období, kdy mohl být člověk pyšný na to, že je Hradečák a město je salón republiky. Investice skutečně stagnují. Vnímám to i jako obyčejná Hradečačka.

Netrápí vás celostátní volební preference? Sociální demokracie má jen lehce nad sedm procent hlasů...

Sedm procent? Tak to je hezké.

Takže s tímto ziskem byste byla v Hradci Králové spokojená?

Jsem realistka a dobře si uvědomuji, že strana ztrácí popularitu. Může za to haló v novinách, špatně vnímané personální záležitosti. Jsem si vědomá toho, že preference od poslaneckých voleb nerostou, také vím, že Hradec nikdy nebyl baštou sociální demokracie. Nicméně svým přičiněním a prací ve volební kampani bych ráda přispěla k tomu, abychom pokud možno obhájili výsledek z doby před čtyřmi lety, tedy kdybychom se blížili k deseti procentům.

Jenže vy máte na kampaň jen sto tisíc korun, což je jen zlomek toho, s čím může počítat hnutí ANO anebo primátorův HDK...

Je to nejméně peněz, co jsme kdy na kampaň v Hradci měli. Alespoň v tom nebude populismus, PR, nadřazenost, ale každodenní práce a úsilí. Spoustu věcí děláme svépomocí, abychom byli schopni zaplatit například inzerci. Naše kampaň se bude odvíjet od osobního kontaktu. Mě se líbí, že půjdeme mezi lidi a těším se, že si to odpracujeme v ulicích.

Nevím, nakolik jste sledovala jednání hradeckého zastupitelstva, ale ČSSD mi v posledním volebním období přišla trochu bez názoru...

Asi proto jsem lídr.

Dovedete si představit, že letos skončíte v opozici?

Samozřejmě. Mnohé představitele města znám, některé však ne, takže se setkáváme. Vidím možnosti jednat se subjekty, které kandidují, ale je to spíš otázka konkrétních lidí. Záleží na tom, jak volby dopadnou, a podle toho se budou odvíjet jednání. Bude záležet na tom, zda by potenciální partneři respektovali naše priority. Samozřejmě volby mohou dopadnout tak, že nebude potřeba nějakých velkých vyjednávání.

A máte už nalinkováno, s kým by koalice byla schůdná, a s kým nikoli?Ne.