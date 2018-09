Chci třetinu hlasů a křeslo hradecké primátorky, říká Monika Štayrová

„Cíle musí být vysoké a já budu spokojená se ziskem 32 procent hlasů,“ říká Monika Štayrová, která před přestupem do hnutí ANO byla ve Straně zelených.



Proč jste přestoupila ze Strany zelených do hnutí ANO?

Jsem ekonomka a právě některé ekonomické názory Zelených mi nevyhovovaly. Rovněž programové priority bych si představovala trochu jiné. Rozloučili jsme se v naprostém klidu jako přátelé a od politiky jsem měla zhruba dvouletou pauzu. Pak však mého syna oslovilo ANO a já tehdy ještě nepříliš známou stranu zkusila také. Poznala jsem tam vynikající lidi, a proto jsem v hnutí ANO.

Poslední váš hradecký lídr Václav Víška se však s hnutím ANO rozloučil ve zlém. Znáte okolnosti jeho hlasitého odchodu?

Pro mě to bylo velké překvapení, protože on se s námi rozloučil v dobrém. Po nějaké době však vyslal do médií zprávy, kde se dost ostře vymezoval, především vůči vedení strany.

Před čtyřmi lety jste nakonec skončili v opozici a stejně to dopadlo i v krajských volbách, byť ANO vyhrálo. Nemyslíte si, že ostatní subjekty jsou na vás alergické tak, že udělají vše pro to, aby vás opět dostali do opozice?

Já se v podstatě jejich alergii nedivím, protože máme velmi dobré volební výsledky i prognózy. Některé strany se mohou domnívat, že jsme jim přetáhli voliče. Voliči však moc dobře vědí, co dělají. Je pravda, že jsme před čtyřmi lety v Hradci Králové byli vyšachováni, to lze přičíst k tomu, že nás neznali. My jsme si tou opozicí asi potřebovali začít, byla to dobrá zkušenost. A možná jsou ostatní i rádi, protože my jsme solidní opozice.

A nemyslíte si tedy, že opět skončíte jen v opozici?

Nemalujte čerta na zeď (smích).

Ale vždyť jste sama řekla, že jste si opozici potřebovali zažít...

A jsem s naším účinkováním spokojená, což bohužel neplatí například s dostatkem informací k zásadním věcem. Byli jsme velice důrazní: dokázali jsme například zjistit zásadní dopravní informaci okolo načerno postavených hal firmy CTP, kde by město i investor byli poškozeni. Anebo kauza prodeje fotbalového klubu. Tam jsme dali silně najevo, že nejsme spokojeni s cenou klubu, nabídkami ani způsobem prodeje. Klubu jsme si cenili daleko víc. Také jsme od začátku upozorňovali, že výstavba fotbalového stadionu bude stát daleko víc než 400 milionů korun. Vždy je přece dobré od začátku vědět, kolik nás to bude stát.

Ke stadionu se ještě dostaneme. – Dá se hovořit o válcování opozice, anebo máte pocit, že vládnoucí koalice vám skutečně naslouchá?

Válcuje, bohužel. Projevuje se to například pozdním dodáváním dokumentů, pak je vážně těžké se rozhodovat. Samozřejmě se proti tomu ozýváme, případně si je zajišťujeme sami. Také je neuvěřitelně těžké získat relevantní odpovědi na naše dotazy.

Když jste před čtyřmi lety dělali předvolební kampaň, hovořili jste o nutnosti personálního i dokumentového auditu na hradecké radnici. Není tajemstvím, že právě tento cíl se setkal s velmi silnou averzí tehdejšího vedení města. Stále je to vaším plánem?

Když se dostaneme do orgánů města, nejdříve musíme přesně zmapovat, jaké jsou procesy ve městě, abychom nenarušili nějaký zásadní oběh dokumentů a podobně. Nejdříve je potřeba všechno důkladně zmapovat, prověřit a snažit se najít zlepšení. Nejvíce informací mají samozřejmě zaměstnanci, jen je musíme nechat dělat jejich práci. Až v poslední fázi jsou změny. Ale žádné personální čistky.

Kde má současné vedení města rezervy?

Zmíním jednu důležitou věc: řízení investic. Jejich prosazení, sledování termínů, informování občanů, to vše nám chybí. Pomalu také zkolaboval odbor dopravy, který spadl pod stavební úřad, jsou příliš dlouhé termíny. Podnikatelé se ptají, jak je možné, že zatímco někde dostali územní rozhodnutí a stavební povolení v termínu, proč to v Hradci nepřichází v úvahu. Je potřeba se nad tím zamyslet. Buď přibrat zaměstnance, anebo dát stávajícím lidem nějakou motivaci. Ostatně sám primátor nebyl spokojený. Není to nějaký můj momentální útok na vedení města.

Takže to není systémová chyba, ale spíš neschopnost určitých lidí?

Možná ano. Zrovna nedávno jsme měli besedu o Benešově třídě, na které byla i ministryně (pro místní rozvoj) Klára Dostálová. Sama se divila, že se opravila jen prostřední část a nepokračuje to dál, protože na to, počínaje infrastrukturou a konče například veřejnými záchodky, jsou dotační tituly. Tam, kde je vlastníkem město, tam jsou dotační tituly, jiné tituly se vztahují na ostatní vlastníky. Celé sídliště se dá rozdělit pod různé druhy dotací. Také tento městský tým je třeba posílit a motivovat jej.

A naopak: povedlo se něco za uplynulé čtyři roky?

To jste mě dostal. Možná to, že se město konečně rozhoupalo a něco dělá s fotbalovým stadionem, i když jsou to strašné peníze. Nám nezbývá nic jiného než zatlačit na získání dotací, rozdělit je na dílčí a financovat stadion právě z dotací.

Na billboardech garantujete opravu Benešovy třídy i Velkého náměstí. To jsou silná slova...

Velké náměstí má rozpočtovaných 190 milionů korun a na stavebním úřadu v Hořicích se chystá územní rozhodnutí. My bychom však chtěli ještě znovu rozpoutat diskusi s občany a promyslet, zda opravdu realizovat ten vítězný architektonický návrh, který vznikl už před deseti lety. Velké náměstí si skutečně zaslouží být velké. A teď Benešova třída: původně jsme si mysleli, že na opravy bude potřeba 1,2 miliardy, teď se ukázalo, že možná bude stačit 700 milionů až jedna miliarda. Jak jsem se zmínila, je nutné využít dotační tituly. Už je rozpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí a chybí snad už poslední podpisy. Bohužel Benešovka spadla pod takzvanou širší EIA, takže dojde k prodloužení o půl roku. Dokumentace pro územní rozhodnutí bude předkládána během roku 2019 a v první třetině roku následujícího snad i pro stavební povolení.

Opravdu na to peníze budou, byť město vysaje až půlmiliardový výdaj za stavbu fotbalového stadionu?

Určitě. Už v roce 2014 jsme měli v programu, že chceme dořešit fotbalový stadion. Je to ostuda Hradce, přestože jsou důležitější projekty. Právě proto stadion bereme jako jakousi nezbytnou údržbu a mezi prioritami jej nezmiňujeme. Priority by skutečně měly být životně důležité akce a povinnost města. Stadion je něco navíc, přestože je to současně moc důležité, a musíme na něj sehnat prostředky ať už z dotací, anebo ze soukromé sféry. Votroky zná celý kraj a my doufáme, že by mohl pomoct právě i kraj. Uvidíme.

Nezbytná údržba? Vždyť má stát až 550 milionů korun a teď už se s projektem asi opravdu nedá nic dělat...

Ano, teď už se skutečně nedá nic moc dělat. Některé části jsou zbourané, bude se dělat nezbytně nutná hlavní tribuna i vedlejší. Nám šlo a jde o to, aby se cena již dál nezvyšovala. Věděli jsme, že maximum je 550 až 600 milionů a v žádném případě nechceme nějaké vícepráce, které by to mohly ještě mnohem víc zdražit. Vždyť jde o výstavbu během provozu, což vše velmi komplikuje.

Jaký názor máte na prodražení stadionu o 150 milionů korun, které prošlo díky intervenci Miroslava Pelty, jenž byl vyšetřován kvůli přerozdělování státních dotací?

Moc se nám to nelíbilo, ale nakonec to prošlo díky slibu dotace. Ta sice poté, co se to s panem Peltou stalo, nevyšla, ale prostředky se dál pokoušíme získat. A neřešíme jen otázku stadionu. Budeme se snažit klub prodat nějakému zájemci tak, aby to mělo smysl.

O té případné dotaci jste s vaší ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou nemluvili?

Snažíme se zjišťovat, kde to jde. Proto nemluvíme jen s paní Dostálovou, ale chystáme se jednat i s budoucí Národní agenturou pro sport a panem Hniličkou. My se jen tak nevzdáme.

Dál slibujete lepší parkování a průjezd Hradcem. Jsem zvědav na recept.

Město bude z ITI prostředků platit inteligentní dopravní systém. Doufáme, že ještě před tím, než nám se zásadním odlivem kamionů výrazně pomohou D35 a D11, tento systém aspoň trochu zlepší průjezd městem. Jenže město se musí rozhodnout, jakou dopravu bude podporovat. Jestli budeme upřednostňovat parkování, nebo spíš MHD. Chybí jasná koncepce.

Mám tomu rozumět tak, že vy jste spíš pro stavbu odstavných parkovišť na okraji města?

Přesně tak, ta parkoviště však musí navazovat na inteligentní dopravní systém, stejně jako MHD, které bude umožňovat rychlejší průjezd křižovatkami. Musí to dávat smysl, aby lidé přestoupili z auta.

Průjezd Hradcem patrně může vyřešit až D35, jižní spojka a severní tangenta. Jak pozorujete vývoj těchto staveb?

Severní tangenta by mohla být dotažena do konce v horizontu osmi let, jižní spojka ještě o něco dříve. Máme svého ministra dopravy a chceme řešit, aby se jejich příprava a výstavba nezpožďovala.

Vím, že se ptám předčasně, přesto: S kým jste připraveni jít do koalice a s kým naopak nikoliv? Už se poohlížíte po potenciálních koaličních partnerech?

Dobře víte, že jsme připraveni jednat úplně se všemi.

A s jakým výsledkem ve volbách budete spokojena?

Dvaatřicet procent. Cíle musí být vysoké.

K těm patří i křeslo primátorky?

Ano.